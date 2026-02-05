2011年秋、岡山市保健所（岡山市北区）に1匹の白い老犬が収容されていました。推定年齢は10〜12歳。当時は「命の期限」が設けられており、その犬も間もなく殺処分予定でした。【アフター写真】笑顔を取り戻した犬さん「そのことをSNSでたまたま知ったんです。九州とかの情報が流れてきても『遠いから何もできない』と自分に言い訳していましたが、それは通用しない。自問自答の末、初めて保健所に行きました」そう話すのは現在