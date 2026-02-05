江蘇省第14期人民代表大会第5回会議が3日、同省南京市で開幕し、劉小涛（リウ・シャオタオ）省長が政府活動報告を発表した。2026年の活動計画を見ると、「小中学校の春・秋休みや労働者のオフピーク有給休暇を統合的に計画する」としている。揚子晩報が伝えた。江蘇省では、今年の春学期より義務教育段階の学校において全学年で春休みと秋休みが導入されることになっている。同省の気候や特徴、小中学校の授業のパターンなどに合わ