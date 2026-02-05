暑い季節が長期化する日本では、春や秋の存在感が薄れ、いわゆる「二季化」が指摘されるようになっています。こうした変化を背景に、衣・食・住に関わるオリジナル商品を自社店舗で展開するライフソリューションブランド・KEYUCAは、全国の20〜60代の男女300名を対象に「二季化」に関する意識調査を実施。その結果、気候変動の影響により、衣食住すべての分野で“シン・生活”への対応が求められている実態が浮かび上がりました。