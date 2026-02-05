「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場NPBエンタープライズは5日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場する野球日本代表「侍ジャパン」サポートメンバーの変更を発表。巨人の湯浅大内野手が、増田大輝内野手の代わりにメンバー入りした。NPBエンタープライズによると増田大は怪我のためサポートメンバーを辞退。代わりにチームメートの湯浅が、22日と23日に宮崎で行われる「ラグザス 侍ジ