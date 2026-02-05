J2サガン鳥栖が4日、MF西澤健太（29）が今季のキャプテンに就任したと発表した。西澤はクラブを通じて「みんなにいただいたキャプテンマーク、その責任をしっかり果たしていきます。自分にできることを精一杯やる。それがなによりも大切だと思うので、その背中を見せていけるように頑張ります。共に戦いましょう！！」と意気込みを語った。副キャプテンには、GK泉森涼太（26）、FW酒井宣福（33）、DF小川大空（26）が就任す