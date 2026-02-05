福岡県は5日、県内の定点医療機関から報告された1月26日〜2月1日のインフルエンザの感染者数が、前週比1・65倍の3726人だったと発表した。3週連続で増え、昨年11月末に出した警報を継続している。新型コロナウイルスの感染者数は前週比0・91倍の69人だった。