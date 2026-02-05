マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が、ライバルの充実ぶりに言及した。クラブの公式サイトが伝えている。現地２月４日に行なわれたカラバオカップ準決勝のセカンドレグで、シティはニューカッスルとホームで対戦し、３−１で勝利。２戦合計で５−１とし、ファイナルに駒を進めた。昨季の大会覇者を圧倒した結果に、ペップは「本当に嬉しい。これが当たり前ではないと分かっているし、いかに難しいこと