２月５日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、原子力発電所の再稼働に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「(原発反対派の人は)ええかっこしいで言うのはわかるんですけど、それ以外の動機は僕にはわからないんですよね」 衆議院選挙は暮らしに欠かせない電力をどうまかなうのかも争点になる。原子力発電