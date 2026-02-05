フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。2月5日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が、高市総理の「ドタキャン歴」を検証した件を報告した。 プチ鹿島「今日はですね、『ズバリ検証！高市総理はドタキャンキャラ？』です。ここ1週間もそうなんですけども、実はここ数年も含めて記