タレントの岡田祐佳が、第１子を出産した長女のタレント・岡田結実に祝福のメッセージを寄せた。結実は昨年４月に一般男性との結婚を発表。４日にインスタグラムで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と直筆した文書の画像を添えて報告した。祐佳は５日までにインスタグラムのストーリーズで「実は私…おば…おばあちゃんになってました」とコメント。可愛い孫と娘と素敵な娘婿幸せであります」