東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 移民政策を5都市に拡大することを検討している クックFRB理事 インフレは高止まりしている、鈍化していると安心するのは時期尚早 インフレが目標を上回る期間が長引くほど、高インフレ期待が定着する