５日朝の大館市内 雪の様子（落雪事故とは関係ありません） 消防によりますと、５日午後１時ごろ秋田県大館市で除雪作業中の６０代男性が住宅の屋根から落ちてきた雪に埋まりました。男性は消防に救助され意識のない状態で病院に搬送されています。 ※画像は５日朝の大館市内 雪の様子（落雪事故とは関係ありません）