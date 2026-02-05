宇宙での滞在から帰還した油井亀美也さんが会見し「心残りなくやり切った」と宇宙での日々を振り返りました。【映像】宇宙から帰還した油井亀美也さん油井亀美也さん（56）「（滞在が）短くなったというのを聞いても心残りはなくて、やり切ってよかったなという気持ちの方が大きかったです」10年ぶりの宇宙滞在から帰還した油井さんは、アメリカのヒューストンからオンラインで会見を行いました。同僚の1人に健康上の懸念が