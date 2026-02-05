不正に入手したSIMカードを使ってポケモンカードを盗んだとしてベトナム国籍の男2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子ドー・バン・クオン容疑者（39）ら2人は去年、不正に入手したSIMカードを使いポケモンの通販サイトで架空の人物名で取得したアカウントを使って購入しポケモンカード30箱、16万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人はサイト上で限定販売として1人1箱まで購入で