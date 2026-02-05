女優の黒柳徹子（92）が5日放送の司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。幼児の頃に抱っこをしたことがあるミュージシャンと再会した。この日のゲストは料理愛好家でタレントの平野レミと、長男で活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱。平野は和田が父であるイラストレーターの和田誠さん（19年死去）に抱かれた幼児期のショットが披露されると、「この頃ですよ。生まれたばっかりぐら