“ルフィ”などと名乗るグループの幹部の裁判で、検察側は無期懲役を求刑しました。【映像】連行される藤田被告の様子「ルフィグループ」の幹部・藤田聖也被告（41）は、7件の強盗事件などに指示役として関与したとして、強盗致死や窃盗の罪などに問われています。これまでの裁判で藤田被告は、起訴内容を一部否認しています。きょうの論告で検察側は、「匿名性を徹底する新たな犯行態様で、悪質性が突出している」と指摘し