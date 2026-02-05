札幌市の解体工事現場で、作業員4人が体調不良を訴え病院に搬送されました。一酸化炭素中毒と見られています。【映像】作業員が体調不良を訴えた現場の様子午前11時半頃、札幌市厚別区にあるホテルの立体駐車場の解体工事現場で、作業員から「解体工事中に作業員が酸欠の疑いです」と119番通報がありました。消防によりますと解体工事にあたっていた6人のうち、20代から70代の男性作業員4人が体調不良を訴え、一酸化炭素中毒