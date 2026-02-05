胎内市の太陽光発電施設から時価合計約216万円の銅線ケーブルを盗んだとして5日、カンボジア国籍の住居不定・無職の男（25）が逮捕されました。警察によりますと、男は去年5月14日から15日までの間、SNSで知り合ったカンボジア国籍の男4人と共謀して、胎内市の太陽光発電所から約1.5トン、時価合計約216万円相当の金属を盗んだ疑いがもたれています。カンボジア国籍の男4人は去年8月に逮捕されていて、その取り調べなどから