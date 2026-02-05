住友金属鉱山が３日ぶりに大幅反落。足もとで金価格が乱高下しており、いったん利益確定売りの動きも出ているようだ。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は４日、前日比１５．８ドル高の１トロイオンス＝４９５０．８ドルと上昇した。米国とイランの緊張が高まるなか、地政学リスクの高まりが警戒された。ただ、この日の時間外取引で金価格は４８００ドル台へ下落するなど荒い値動きが続いている。