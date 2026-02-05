三重交通グループホールディングスが大幅反発し昨年来高値を更新している。４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０９０億円から１１００億円（前期比５．９％増）へ、営業利益を９１億円から９７億円（同１５．３％増）へ、純利益を６１億円から６３億円（同４．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８円から１０円へ引き上げ年間配当予想を１８円（前期１４円）としたことが