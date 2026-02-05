[故障者情報]名古屋グランパスは5日、MF小屋松知哉が右膝内側半月板断裂と診断され、1月30日に手術を受けたことを発表した。全治については明らかにしていない。小屋松は今季、プロ生活を始めた名古屋へ10年ぶりに復帰。クラブ公式サイト上で次のようにコメントした。「リリースがあった通り、今回膝の手術を行いました。今回も名古屋での1年目は試練からスタートになります。10年ぶりに復帰してグランパスのために全てを捧げ