ジュビロ磐田は5日、明治安田J2・J3百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンはGK川島永嗣(42)とMF角昂志郎(23)の2人体制。副キャプテンはDF山崎浩介(30)、MF上原力也(29)、DF松原后(29)、FW渡邉りょう(29)が担当する。以下、クラブ発表コメント■キャプテン▽川島永嗣「今シーズンも、キャプテンを務めさせていただくことになりました。同じキャプテンの角昂志郎選手、そして4人の副キャプテン