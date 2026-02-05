田中商事 [東証Ｓ] が2月5日後場(14:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.8％減の9.1億円に減り、通期計画の17.6億円に対する進捗率は51.7％にとどまり、5年平均の74.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の8.5億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ