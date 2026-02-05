ヤマエグループホールディングス [東証Ｐ] が2月5日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の143億円に伸びたが、通期計画の200億円に対する進捗率は71.6％にとどまり、5年平均の74.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.2％増の56.7億円に伸び