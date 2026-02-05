チャーム・ケア・コーポレーション [東証Ｐ] が2月5日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比30.8％増の24.5億円に拡大し、通期計画の46.1億円に対する進捗率は53.2％に達し、5年平均の38.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.6％増の21.5億円とほぼ横ばい