下関市選挙管理委員会は、期日前投票所で衆院選小選挙区用の投票用紙の残りの数が不一致となるミスがあったと発表しました。下関市選管によりますと、2月4日、川中期日前投票所で当日の投票事務終了後に、残った投票用紙の枚数を確認したところ、衆議院小選挙区用の投票用紙が1枚不足していることが判明し、すぐに周辺を隈なく探したものの発見できなかったということです。前日の投票用紙の残余数は2,182枚で、4日の投票者数は631