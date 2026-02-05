札幌市南区で2026年2月5日午後1時10分ごろ、目撃者から「崖で血を流している」と通報があり、男性（70代）の死亡が確認されました。男性が発見されたのは、札幌市南区真駒内柏丘12丁目の藻南公園です。消防によりますと、男性は高さ5メートルの崖の上で血を流して倒れていたということです。男性は現場で死亡が確認されました。警察や消防が詳しい状況を調べています。