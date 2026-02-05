全国で相次いだ指示役“ルフィ”らによる一連の強盗事件をめぐる裁判で、検察側は指示役の一人として起訴された男に対し、無期懲役を求刑しました。藤田聖也被告は、2023年に東京・狛江市で90歳の女性がバールで殴られ死亡した強盗致死事件など7つの事件で、フィリピンから実行役に犯行を指示した罪などに問われています。5日に東京地裁で行われた裁判で、検察側は「一連の強盗事件の全てに計画段階から関与し、積極的な暴行を指示