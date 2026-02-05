国民民主党の伊藤孝恵氏が５日、Ｘを更新し、同党の特設サイト「こくみんファクト」について「不適切な運用があったことを反省」「誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。「こくみんファクト」とは、国民民主党の特設サイトで、「インターネットやＳＮＳ上で生じている国民民主党の政策に関する疑義について、ファクト（事実）に基づいた回答をお伝えします」とある。「『年収の壁』の所得制限撤廃はあきらめたのですか？」