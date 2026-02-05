巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が５日、来日初ブルペンでいきなり最速１５３キロを計測した。身長２０１センチから投じる最速１６０キロの直球が武器の本格派右腕だ。ブルペンに入ると、阿部監督や杉内投手チーフコーチ、大勢らが見つめる中で直球、カーブ、カットボール、チェンジアップの３６球を投じた。ウィットリーは「長旅のこととか、来日した時のそういうことは考えても、満足の