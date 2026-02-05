元ＮＨＫでフリーアナウンサーの中川安奈（３２）が５日、都内で開かれた「プリントスタジアムｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙ三井不動産」のオープニングイベントに出席。巧みな司会回しでイベントを盛り上げた。ミラノ・コルティナ五輪開幕前の特別イベントに出席。中川は、ラインが出るぴったりとしたトップスに黒いジャケットを羽織り、白のワイドパンツを合わせた大人っぽい衣装で登場した。イベントではお笑いコンビ・レイン