２０１８年に死刑が執行されたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚（執行時６３歳）の次女（４４）が、国に元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は５日、国に引き渡しを命じた１審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却する判決を言い渡した。