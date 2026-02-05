◇フランス杯本戦3回戦リヨン2―0ラバル（2026年2月4日フランス・リヨン）リヨンのFWエンドリッキ（19）がホームで行われた2部ラバルとのフランス杯本戦3回戦にフル出場し、先制点を決めて準々決勝進出に貢献した。後半35分にペナルティーエリアの手前でこぼれ球に反応して相手選手の鼻先でボールに触って1人をかわすと、ペナルティーアークから左足で強烈な先制ミドル弾を突き刺してチームを2―0の勝利に導いた。今冬