ドラクエと重なる現実世界週末、量販店のフロアを足の向くまま歩いていると、おもちゃ売り場の奥から威勢のいい子どもの声が聞こえた。「これ、ほし〜い！」。駄々をこねる幼い男の子は床に座り込み、狙ったおもちゃの前から動こうとしない。困り顔で手を引く母親。両者、徹底抗戦の構えだ。手を焼く母親には申し訳ないが、昔の自分が重なって、微笑（ほほえ）ましく映った。幼い頃、母に連れられてスーパーマーケットに行くと