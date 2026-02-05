巨人は５日、増田大輝内野手が４日に外出先で頭部を打ち、裂傷を負って宮崎市内の病院で縫合処置を受けたことを発表した。６日から都城で行われている３軍キャンプに合流する。増田大は侍ジャパンのサポートメンバーに選出され、宮崎で行われるソフトバンク戦、バンテリンドーム名古屋で行われる中日戦に侍のユニホームを着て参加する予定だったが、湯浅大内野手に変更されることも発表された。また２日の練習中に左足首を痛