巨人の増田大輝内野手（３２）が休養日の４日に外出先で転倒し頭部を打ち、裂傷を負って宮崎市内の病院で縫合処置を行ったことを５日に球団が発表した。負傷により、増田大は６日より都城で行われている三軍キャンプでの故障班に合流予定。同僚の中山とともに侍ジャパンのサポートメンバーにも選出されていたが、今回の負傷離脱を受けて湯浅大内野手（２６）に変更されることも併せて球団から発表された。阿部監督からも「素