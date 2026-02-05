２０２５大阪・関西万博マスターライセンスオフィスは５日、「２０２５大阪・関西万博オフィシャルストア大丸梅田店」を６階へと移設し、再オープンすると発表した。全国２号店目としてオープンした「２０２５大阪・関西万博オフィシャルストア大丸梅田店」。大阪・関西万博閉幕後も、当オフィシャルストアは「ＴｈａｎｋｓＥＸＰＯ２０２５ありがとう、万博！」をテーマに営業を継続してきた。多くの人々の来店に感