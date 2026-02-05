6⽉28⽇(⽇)に東京・国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される＜WORLD HAPPINESS 2026 ~ I’m HOME ~＞の出演アーティスト12組が発表となった。WORLD HAPPINESS（以下ワーハピ）は、高橋幸宏とアートディレクターの信藤三雄がキュレーターとなって2008年に始めた野外音楽フェス。細野晴臣、高橋幸宏、坂本龍一のYMO（開催年度によって名義は変わる）がヘッドライナーを務める音楽イベントと