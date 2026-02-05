昨季限りで現役を引退し、巨人で編成本部参与を務める長野久義氏が５日、第２クール初日を迎えた広島の宮崎・日南キャンプに姿を見せた。１８年オフに巨人へＦＡ移籍した丸の人的補償で広島に移籍し、２２年まで４年間在籍した。日南キャンプを訪れるのは４年ぶり。「懐かしいですね。皆さんの顔を知っているので、安心します」午前は水野雄仁編成本部長らと視察したブルペンで、新井監督とじっくり話し込む姿もあった。午