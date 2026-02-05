女優の北川景子(39)が6日発売の手芸雑誌「COTTON TIME」(主婦と生活社)3月号に登場。かぎ針編みに初挑戦した作品を披露している。 【写真】ハンドメイドの腕前が話題!これが北川景子の新作 同誌で「北川景子さんの至福のハンドメイド」のタイトルで連載を持ち、今回は人気のかぎ針のモチーフ編みに挑戦。かぎ針を持つこと自体初めてだったが、シャーベットカラーのキュートな花モチーフを２時