ユニバーサル ミュージックは、イングランド出身の16歳の新星ポップ・スター、フレイヤ・スカイのデビューEP『stardust』を日本時間2026年2月5日にリリースしました。ディズニー・チャンネルの大ヒットシリーズ最新作『ゾンビーズ4 バンパイアたちの夜明け』への出演や、バイラルヒットを記録した「silent treatment」で全米のティーンズから絶大な支持を集める彼女の、待望のファーストEPが登場します。 ユニバーサル ミュー