ミラノ・コルティナオリンピック™の聖火リレーのランナーを日本時間5日（現地4日）、スピードスケート男子で2010年バンクーバー大会、銅メダリスト加藤条治さん（40）が務めた。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個日没後の冷たい雨が降る中、加藤さんはミラノから車でおよそ1時間ほどの場所で集まった多くの沿道からの歓声に手を振って応え、笑顔