ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート日本代表の選手らが現地4日、試合会場で練習を行い、タイムトライアルを実施。前回北京五輪男子500メートルで銅メダルを獲得した森重航選手も参加しました。この日の出来を振り返ると「リンクの状況は日に日に違って、今日は個人としては氷が柔目のリンクで滑りづらい部分があったんですけど、その中でも対応していかないといけないと思うので、いち早く慣れていきたいかなと思っています」