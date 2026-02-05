社会人野球の西部ガスは5日、福岡市の筥崎宮に松薗史敏監督（36）はじめ選手、スタッフが参拝し、2026シーズンの必勝祈願を行った。今季のチームスローガンは「常熱〜全ては勝つために」に決定。松薗監督は「常に熱い気持ちで全力を尽くすという思い」と勝利にこだわる姿勢を強調した。昨年は、都市対抗、社会人日本選手権に目標としていた九州第一代表として出場。だが都市対抗は王子に2回戦で、選手権はヤマハに1回戦で敗れ