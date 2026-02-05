総務省が３日に発表した住民基本台帳に基づく２０２５年の人口移動報告で、山形県内は転出者数が転入者数を４２８１人上回る「転出超過」となった。転出超過は１９５４年の統計開始から７２年連続。昨年５月に県人口が１００万人を下回った後も、若者が都市部に流出する「社会減」に歯止めがかかっていない。人口移動報告によると、県外への転出者数は１万６１８２人（前年比２６２人増）だった一方で、県内への転入者数が１万