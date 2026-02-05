JR秋田支社は、大雪や強風の影響による6～8日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。一部の路線で運休や遅れが見込まれています。 〈6日の列車運行計画と見通し〉 〇奥羽線秋田－大館一部列車運休大雪のため、終日遅れや運休が発生する可能性あり大館－弘前（青森）除雪作業のため、終日運転取りやめ運転再開見込みはわかり次第お知らせつがる