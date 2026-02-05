新たな寒気が到来、衆院選の投開票日となる８日、近畿では京都府と兵庫県、さらに東北地方や北陸地方、中国地方で警報級の雪となる可能性があるということです。気象庁はあすから８日頃にかけての大雪の見通しを発表しました。それによりますと６日（金）から７日（土）は北日本では暴風雪のおそれがあり、７日（土）から８日（日）は北日本から西日本の日本海側で、警報級の大雪となるおそれがあります。▼５日午後６時から