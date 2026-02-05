Ｊ１神戸のミヒャエル・スキッベ監督（６０）が５日、６日に行われる百年構想リーグ開幕戦・京都戦（サンガスタジアム）の前日オンライン取材に応じた。昨季まで指揮を執った広島での４年間はリーグ開幕戦負けなし（２勝２分け）。「選手たちがいい準備ができているという気持ちを与えてあげることが大事。（神戸の選手からも）自信は感じています」と手応えを口にした。新天地でのスタートダッシュを占う重要な一戦。「１８分