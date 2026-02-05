巨人は5日、増田大輝内野手(32)がキャンプ休養日だった4日に外出先で転倒して頭部を打ち、裂傷を負って宮崎市内の病院で縫合処置をしたと発表した。負傷箇所以外に体調は問題がなく、6日から都城市でキャンプを行っている3軍に合流する。また、選ばれていた侍ジャパンのサポートメンバーは湯浅大内野手（26）に変更される。