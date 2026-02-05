中国政府は、上海市民に限定して台湾の離島・馬祖島と金門島への旅行を近く再開すると発表しました。中国政府は2019年以降、台湾への個人旅行を禁止したほか、新型コロナの感染が拡大した2020年からは団体旅行も禁止しています。これについて、中国の文化観光省は4日、上海市民に限定して台湾の離島・馬祖島と金門島への旅行を「近く再開する」と発表しました。旅行再開について、中国で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の